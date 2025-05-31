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В Белгородской области женщина получила осколочные ранения при обстреле

Гладков: жительница Толоконного в Белгородской области ранена при обстреле ВСУ
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Виктор Антонюк/РИА Новости

Жительница Белгородской области получила ранение при обстреле села Толоконное. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Женщину со множественными осколочными ранениями спины доставили в Октябрьскую районную больницу. После оказания необходимой помощи бригада СМП транспортирует пострадавшую в городскую больницу №2 г. Белгорода», — рассказал чиновник.

При обстреле Толоконного были повреждены кровля гаража, а также кузов и стекла легкового автомобиля.

До этого Гладков заявил, что ВСУ атаковали 37 населенных пунктов Белгородской области за сутки.

По его словам, зафиксированы обстрелы с применением 42 снарядов и атакованы 58 беспилотников, из которых 21 сбили. Однако повреждения получили десять частных домов, объект связи, четыре предприятия, система водоснабжения и 20 автомобилей.

Ранее Гладков сообщил, сколько жителей Белгородской области пострадало от ВСУ с начала мая.

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Обстрелы Белгородской области
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