На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Гладков сообщил о последствиях атак ВСУ на Белгородскую область за сутки

Гладков: ВСУ атаковали 37 населенных пунктов Белгородской области за сутки
close
Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские военные за последние сутки нанесли удары по 37 населенным пунктам в семи приграничных районах Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, зафиксированы обстрелы с применением 42 снарядов и атаковано 58 беспилотников, из которых 21 сбили. Однако повреждения получили десять частных домов, объект связи, четыре предприятия, система водоснабжения и 20 автомобилей.

В Борисовском районе удары беспилотников пришлись по поселку Борисовка и селу Грузское. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Кроме того, в районе села Зозули один человек пострадал после попадания дрона в автомобиль и сам обратился за медицинской помощью.

Губернатор сообщил, что в Белгородском районе 11 населенных пунктов подверглись атакам с воздуха — зафиксированы прилеты 12 дронов. Над Валуйским округом один беспилотник удалось подавить. В селе Логачевка после атаки дрона не удалось спасти местного жителя.

В Волоконовском районе дрон атаковал село Грушевка. В Грайворонском округе пять сел оказались под огнем — выпущено девять снарядов и использовано четыре беспилотника. В Краснояружском районе атаки пришлись на семь населенных пунктов — зафиксированы прилеты 19 боеприпасов и 13 беспилотников.

В Шебекинском округе под обстрел попали город Шебекино и девять сел. Там ВСУ применило применено 13 снарядов и 24 дрона. Два человека пострадали в самом Шебекине. Также мужчина получил тяжёлые ранения в результате удара FPV-дрона по автомобилю на дороге между Архангельским и Муромом. Ещё один человек пострадал в селе Вознесеновка.

Ранее Гладков сообщил, сколько жителей Белгородской области пострадало от ВСУ с начала мая.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами