Гладков сообщил о последствиях атак ВСУ на Белгородскую область за сутки

Украинские военные за последние сутки нанесли удары по 37 населенным пунктам в семи приграничных районах Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, зафиксированы обстрелы с применением 42 снарядов и атаковано 58 беспилотников, из которых 21 сбили. Однако повреждения получили десять частных домов, объект связи, четыре предприятия, система водоснабжения и 20 автомобилей.

В Борисовском районе удары беспилотников пришлись по поселку Борисовка и селу Грузское. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Кроме того, в районе села Зозули один человек пострадал после попадания дрона в автомобиль и сам обратился за медицинской помощью.

Губернатор сообщил, что в Белгородском районе 11 населенных пунктов подверглись атакам с воздуха — зафиксированы прилеты 12 дронов. Над Валуйским округом один беспилотник удалось подавить. В селе Логачевка после атаки дрона не удалось спасти местного жителя.

В Волоконовском районе дрон атаковал село Грушевка. В Грайворонском округе пять сел оказались под огнем — выпущено девять снарядов и использовано четыре беспилотника. В Краснояружском районе атаки пришлись на семь населенных пунктов — зафиксированы прилеты 19 боеприпасов и 13 беспилотников.

В Шебекинском округе под обстрел попали город Шебекино и девять сел. Там ВСУ применило применено 13 снарядов и 24 дрона. Два человека пострадали в самом Шебекине. Также мужчина получил тяжёлые ранения в результате удара FPV-дрона по автомобилю на дороге между Архангельским и Муромом. Ещё один человек пострадал в селе Вознесеновка.

Ранее Гладков сообщил, сколько жителей Белгородской области пострадало от ВСУ с начала мая.