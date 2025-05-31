Губернатор Калининградской области вступил в добровольческий отряд

Калининградский губернатор Алексей Беспрозванных сообщил о вступлении в отряд территориальной обороны «БАРС-Калининград». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в состав отряда также вступили члены правительства региона и главы муниципалитетов. Беспрозванных высоко оценил эффективность структуры в своем блоге.

«Знаю, что боевой армейский резерв страны пользуется спросом среди жителей <...> Это возможность освежить знания и навыки, пройти тактическую и специальную подготовку», — написал Беспрозванных.

Губернатор отметил, что Калининградская область стала пятым регионом Российской Федерации, в котором создаются подобные подразделения.

Отряд «БАРС» (боевой армейский резерв страны. — «Газета.Ru») был создан министерством обороны России в апреле этого года. В рамках проекта военный комиссариат заключает контракты с калининградцами на пребывание в мобилизационном резерве.

До этого глава Конышевского района Курской области Дмитрий Новиков покинул пост и вступил в добровольческий отряд «Барс-Курск».

Ранее министр здравоохранения Белгородской области Иконников ушел медиком на СВО.