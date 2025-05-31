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Российские операторы FPV-дронов уничтожили в Новоукраинке группу ВСУ

РИА: группа ВСУ уничтожена в Новоукраинке операторами FPV-дронов
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Kaplitskaia Love/Shutterstock/FOTODOM

Группу бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в составе до пяти человек уничтожили в Новоукраинке (ДНР) операторы FPV-дронов. Об этом РИА Новости рассказал оператор БПЛА 51-ой гвардейской армии Южного военного округа с позывным «Тоха».

«В ходе ночной разведки было обнаружено перемещение противника, до пяти человек, в населенном пункте Новоукраинка. В доме засели, с дома никуда не уходили», — рассказал собеседник агентства.

«Тоха» добавил, что ВСУ могли попытаться найти укрытие в подвале. В результате было принято решение этот дом уничтожить. Соответственно, что было сделано с помощью наших FPV, заключил российский военнослужащий.

До этого «Тоха» рассказал, что российские военнослужащие во время разведки в Красноармейске (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики уничтожили пикап Вооруженных сил Украины, который «не боясь» передвигался в светлое время суток.

Другой солдат с позывным «Хан» добавил, что автомобиль противника был обнаружен днем, что очень удивило бойцов.

Ранее в подполье рассказали о неудачных попытках ВСУ сбить российские беспилотники.

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