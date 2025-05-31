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Глава штаба обороны объяснил необходимость присутствия ВМФ Британии в Азии

Адмирал Радакин: ВМФ Британии должен присутствовать в азиатском регионе
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Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин на сингапурском форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в связи с переброской авианосца HMS Prince of Wales в Азию заявил, что флот Соединенного Королевства должен присутствовать в регионе.

По его словам, Британия — ядерная держава и высший приоритет ее правительства — экономический рост. А на азиатский регион приходится 40% мирового ВВП (валового внутреннего продукта, т.е. совокупной стоимости произведенных в стране конечных товаров и услуг). Кроме того, там находятся многие союзники и партнеры королевства.

«У меня есть указания от правительства, аналогичные указаниям от предыдущего правительства, которое считает, что Великобритания должна иметь присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе», — сказал Радакин.

До этого адмирал заверил, что Британия не планирует использовать авианосец HMS Prince of Wales для поддержки Украины в конфликте с Россией.

22 апреля корабль выдвинулся из Портсмута в качестве флагмана авианосной ударной группы, которая намерена совершить восьмимесячный поход в Индо-Тихоокеанский регион с целью проверить боевые возможности корабля в ходе учений вблизи берегов Австралии и продемонстрировать мощь британских ВМС.

Ранее Маск высмеял британский флот и сравнил его с российским.

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