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Российские военные связисты проложили пятикилометровый канал по дну озера

Связисты «Севера» проложили пятикилометровый канал по дну озера под Харьковом

Связисты группировки войск «Север» проложили пятикилометровый канал по дну озера в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«Специалисты войск связи группировки «Север» проложили оптоволоконный и телефонный кабель по дну озера на Харьковском направлении СВО», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Подчеркивается, что данная мера позволила наладить качественную связь между подразделениями российских войск и командованием. На приложенных к сообщению кадрах видно, как связисты прокладывают постепенно раскручивают крупный моток кабеля, двигаясь по озеру на катере с выключенным двигателем, и укладывают его на дно водоема.

До этого в МО РФ рассказали, как связисты ВС России улучшили маскировку оборудования и связь в районе Токмака. По словам начальника связи батальона с позывным «Янтарь», его подчиненные проложили около 120 км кабеля.

Ранее на Западе отметили, что ВС РФ сильно улучшили свой потенциал на Украине с помощью трофейной связи Starlink.

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