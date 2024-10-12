Назван важный фактор продвижения российских войск на Украине

Российская армия значительно улучшает свой военный потенциал, используя терминалы Starlink, захваченные на Украине. Об этом со ссылкой на источники пишет американская газета The Washington Post.

«У украинской армии, уступающей по вооружению и численности, было одно важное преимущество перед врагом: интернет через терминалы Starlink. Теперь он есть и у русских», — пишет издание.

Отмечается, что российская армия стала более маневренной, имея в своем арсенале терминалы Starlink. Это позволяет ВС РФ использовать спутниковый интернет для улучшения координации во время нападений, совершать больше вылетов беспилотников и наносить удары по украинским войскам точным артиллерийским огнем.

США никак не могут повлиять на то, что терминалы попадают в руки российской армии, пишет WP.

Офицер 72-й механизированной бригады ВСУ, которая защищала район Угледара, заявил изданию, что ВС РФ «просто одолели нас». Он назвал использование Россией Starlink одним из важных факторов поражения украинской армии, наряду с нехваткой живой силы и вооружения.

Аналитики, пишет газета, утверждают, что Киев и Вашингтон сталкиваются с трудностями в решении проблемы использования Россией Starlink, особенно в свете успешного обхода Москвой санкций и технической сложности запрета доступа к сети Starlink без ущерба для украинских войск.

В августе сообщалось, что подразделения войсковой группировки «Север» захватили станцию Starlink во время штурма позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничной зоне Курской области, уничтожив при этом четырех украинских военнослужащих.

Ранее Маск заявил о противодействии Starlink попыткам глушения со стороны РФ.