Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали над Белгородской областью украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По информации ведомства, инцидент произошел около 12:10 по московскому времени. Дежурные расчеты ПВО зафиксировали и уничтожили беспилотник самолетного типа, который находился в воздушном пространстве региона.

Накануне бойцы российской группировки «Север» захватили украинский дрон-детектор «Сахарок», который в западных СМИ называли «легендарным». Устройство обнаружили на территории Сумской области при осмотре позиций уничтоженных бойцов ВСУ.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российский боец рассказал об уничтожении наглого пикапа ВСУ.