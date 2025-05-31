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В Китае оценили ожидания Трампа от сотрудничества с Россией и КНР

Лун: Трамп хочет видеть правильный треугольник в отношениях США, России и Китая
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Depositphotos

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет сбалансировать сотрудничество с РФ и КНР таким образом, чтобы они напоминали равносторонний треугольник, в котором все вершины одинаково удалены друг от друга. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель директора Института международной стратегии и безопасности Шанхайской академии международных исследований Чжао Лун.

«Трамп отчетливо понимает, что Россия не может встать на сторону США для подавления Китая. Чего же он ожидает? Он рассчитывает выстроить отношения в виде правильного треугольника», — заявил он.

По словам эксперта, на данный момент треугольник взаимоотношений между сторонами не равносторонний, поскольку до недавнего момента расстояние между РФ и США было огромным, между Китаем и США относительно большим, а между Россией и Китаем очень близкое сотрудничество.

Лун подчеркнул, что американский лидер хочет ослабить торгово-экономическое взаимодействие между Москвой и Пекином. Помимо этого, Трамп рассчитывает на нейтралитет РФ в ряде геополитических вопросов и торговых войн.

До этого Трамп заявил, что после разговора с китайским лидером Си Цзиньпином сможет урегулировать торговые разногласия между странами.

Ранее на Западе заявили о планах на Трампа ввести новые пошлины.

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