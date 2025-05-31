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Прокуратура Курской области открыла горячую линию для пострадавших от атаки ВСУ

Курская прокуратура взяла на контроль права пострадавших при атаке дронов ВСУ
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Inna Varenytsia/Reuters

Прокуратура Курской области взяла на контроль права пострадавших в результате массированной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) жителей Льговского и Рыльского районов. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры региона.

«В Курской области прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ведомство взяло на контроль оказание всесторонней помощи пострадавшим. Помимо этого, специалисты выстроили контакты со всеми ведомствами для оперативного оказания медицинской и иной помощи пострадавшим гражданам.

По приказу прокурора Курской области Алексея Цуканова, прокурор Рыльского района и Льговский межрайонный прокурор осуществляют личный контроль за ситуацией на местах происшествий.

Кроме того, для оперативного урегулирования обстановки и принятия обращений была организована горячая линия для пострадавших граждан по номеру: 8-910-311-52-34.

До этого врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил, что во время ночных атак ВСУ на Льговский и Рыльский районы Курской области пострадали 14 человек.

Врио главы региона также сообщал, что утром 31 мая украинские военное нанесли удар по агрофирме «Южная» в Рыльском районе. На территории начался пожар, который сейчас тушат спасатели.

Ранее в Госдуме призвали ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

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Атаки на Курскую область
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