Названо число французов в российской армии

Около 30 граждан Франции добровольно сражаются в СВО на стороне РФ. Об этом рассказал ТАСС командир российско-французского отряда БПЛА »Нормандия — Неман» Сергей Мюнье.

При этом Мюнье отметил, что на стороне Украины французов сражается не в пример больше.

«Довольно сложно попасть на сторону России и вступить на службу для обычного француза, не имеющего контактов, связей. Поэтому, да, у нас людей меньше», — заявил он.

Военный напомнил, что во времена Второй мировой войны в составе российской армии воевал французский авиаполк «Нормандия — Неман», который за время боевых действий совершил 5 240 боевых вылетов и сбил 273 самолета.

«Нормандия — Неман» в свое время это было 80% вообще воздушных побед целой Франции, вообще французских воздушных сил за всю Вторую мировую. Точно так же и «Нормандия — Неман», отряд БПЛА на сегодняшний день играет центральную роль», — попытался провести историческую параллель Мюнье.

До этого в самарской колонии заключенные получили паспорта РФ и отправились на СВО.

Ранее лишившемуся конечностей на СВО иностранцу отказали в получении гражданства РФ.