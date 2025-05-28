Российский военный снял удар FPV-дрона по своей бронемашине

Удар FPV-дрона по бронемашине случайно снял на видео российский военнослужащий. Об этом сообщил военный корреспондент телеканала RT Влад Андрица.

Командир роты 22-го полка ВС РФ с позывным «Турист», который передал военкору видео, рассказал, что инцидент произошел во время перемирия, в День Победы 9 мая.

«Ребята тогда пошли эвакуировать технику, надеясь, что противник не будет атаковать в праздничное перемирие», — объяснил офицер.

Один из бойцов вел съемку — и на видео случайно попал удар украинским FPV-дроном по российским солдатам.

В результате налета погибли несколько человек.

До этого глава Херсонской области Сальдо сообщил, что Вооруженные силы России заняли почти все острова в дельте Днепра.

Также он написал, что военные ВС РФ установили государственный флаг в населенном пункте Николаевка в Бериславском районе Херсонской области. Как сообщил губернатор региона, российские бойцы уверенно действуют на правом берегу реки Днепр и смогли провести «дерзкие рейды» в районе трех населенных пунктов — Николаевки, Кизомыса и Бургунков.

Ранее украинских солдат обвинили в нарушении пасхального перемирия в Херсонской области.