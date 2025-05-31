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В российском регионе признали гибель бойца, считавшегося дезертиром

Мерзлякова: в Свердловской области признали гибель бойца, названного дезертиром
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Станислав Красильников/РИА Новости

В Свердловской области признали гибель российского бойца во время исполнения служебного долга, военнослужащий считался дезертиром. Об этом сообщила URA.RU уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

Военнослужащий с 24 августа 2024 года числился в списке лиц, самовольно оставивших часть, несмотря на то, что командование знало о его гибели.

Весть о том, что бойца признали дезертиром, стало тяжелым испытанием, ударом для его близких, отметила Мерзлякова.

Омбудсмен рассказала, что правозащитникам удалось добиться пересмотра статуса военнослужащего и полной реабилитации его репутации. Посмертно россиянин был удостоен Ордена Мужества.

Накануне Мерзлякова на Международном женском форуме в Екатеринбурге призвала не допускать случаев безосновательного назначения военнослужащим статуса самовольного оставления части. По ее словам, это происходит достаточно часто.

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