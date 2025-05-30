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Омбудсмен вступилась за дезертиров в зоне СВО

Свердловский омбудсмен Мерзлякова вступилась за дезертиров в зоне СВО
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Shutterstock

Ввиду продолжающейся специальной военной операции (СВО) вопросы о статусе военнослужащих становятся все более актуальными (СОЧ). Об этом заявила омбудсмен из Свердловской области Татьяна Мерзлякова на Международном женском форуме в Екатеринбурге, передает Ura.Ru.

По ее словам, сейчас особенно остро стоит проблема присвоения статуса самовольного оставления части (СОЧ). Она призвала не допускать случаев безосновательного назначения статуса СОЧ, что происходит очень часто.

Мерзлякова подчеркнула, что необходимо нести ответственность за присвоение этого статуса, военнослужащие должны быть защищены от несправедливости.

Статус самовольного оставления части вызывает много вопросов как в правозащитных кругах, так и среди самих бойцов, отметила омбудсмен. По ее данным, количество случаев присвоения этого статуса резко увеличилось, что может быть связано с недостаточным контролем и отсутствием четких критериев.

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