На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Умеров: Украина имеет потенциал для развития оборонного сотрудничества с Турцией

Украина попросила Турцию инвестировать в ВПК, поставить системы ПВО и боеприпасы
close
Reuters

Украина попросила Турцию инвестировать в оборонно-промышленный комплекс (ОПК), а также поставить системы ПВО и боеприпасы. Об этом сообщил министр обороны страны Рустем Умеров на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он рассказал, что провел в украинской столице встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Министр поблагодарил главу турецкого МИД за поддержку, активную роль в посредничестве и усилия на пути к миру.

По его словам, Фидан подтвердил, что Турция будет оставаться на стороне Украины и мирных усилий.

«Первый заместитель министра обороны Сергей Боев очертил ключевые направления, в которых Украина нуждается в поддержке: инвестиции в оборонно-промышленный комплекс, поставка техники и систем ПВО, боеприпасы для противовоздушной обороны, снаряды основных калибров, усиление наших дальнобойных возможностей», — написал Умеров.

Он добавил, что Украина имеет значительный потенциал для развития оборонного сотрудничества с Турцией.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Анкара выступает за продолжение переговоров между сторонами конфликта, начавшихся в Стамбуле.

Ранее в МИД РФ высказались о посредничестве Турции в переговорах с Украиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами