Умеров: Украина имеет потенциал для развития оборонного сотрудничества с Турцией

Украина попросила Турцию инвестировать в оборонно-промышленный комплекс (ОПК), а также поставить системы ПВО и боеприпасы. Об этом сообщил министр обороны страны Рустем Умеров на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он рассказал, что провел в украинской столице встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Министр поблагодарил главу турецкого МИД за поддержку, активную роль в посредничестве и усилия на пути к миру.

По его словам, Фидан подтвердил, что Турция будет оставаться на стороне Украины и мирных усилий.

«Первый заместитель министра обороны Сергей Боев очертил ключевые направления, в которых Украина нуждается в поддержке: инвестиции в оборонно-промышленный комплекс, поставка техники и систем ПВО, боеприпасы для противовоздушной обороны, снаряды основных калибров, усиление наших дальнобойных возможностей», — написал Умеров.

Он добавил, что Украина имеет значительный потенциал для развития оборонного сотрудничества с Турцией.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Анкара выступает за продолжение переговоров между сторонами конфликта, начавшихся в Стамбуле.

Ранее в МИД РФ высказались о посредничестве Турции в переговорах с Украиной.