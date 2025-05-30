В Курской области в результате атаки ВСУ пострадала продавец

В Курской области в результате обстрела украинской армии пострадал продавец в поселке Коренево. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

48-летняя женщина получила осколочное проникающее ранение живота, отметил он. Ее доставили в Рыльскую центральную районную больницу.

Пострадавшую экстренно прооперируют и доставят в областную больницу, уточнил Хинштейн.

Незадолго до этого сообщалось, что в курском Коренево украинский беспилотник нанес удар рядом с частными домами. По словам Хинштейна, пострадал 56-летний мужчина, которого доставили в больницу со сквозным осколочным ранением правой голени. Позже мужчину отпустили на амбулаторное лечение.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме призвали ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.