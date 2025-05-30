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Общественница обвинила нескольких военных РФ в провокациях

Кашеварова: несколько бойцов РФ устроили провокацию после приказа
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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Несколько российских военных ослушались приказа идти на штурм украинских позиций и стали распространять фейки, утверждает глава АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова в Telegram.

Речь идет о бойцах мотострелковой бригады имени А.В. Захарченко. По словам Кашеваровой, в бригаде находились не получавшие должного лечения военнослужащие, а их сослуживцы воспользовались этой ситуацией и устроили провокацию, оклеветав руководство.

«Прикрываясь недолеченным пополнением, они хотели раздуть скандал, что бойцов на костылях отправляют на штурм, хотя отправляли только здоровых, которые не хотели идти», — рассказала общественница.

Тем временем свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова сообщила, что в России резко участились случаи необоснованного присвоения военнослужащим специальной военной операции (СВО) статуса самовольно оставивших часть (СОЧ).

В апреле депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов сообщил, что военнослужащего из Нижнего Тагила, мобилизованного в зону проведения спецоперации на Украине, ошибочно признали дезертиром и лишили его заработной платы.

Ранее двух дезертиров ЧВК «Вагнер» приговорили к колонии за фейки об армии России.

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