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В России рассказали о случаях необоснованного признания дезертирами бойцов спецоперации

Мерзлякова: участились случаи необоснованного признания военных СВО дезертирами
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Станислав Красильников/РИА Новости

В России резко участились случаи необоснованного присвоения военнослужащим специальной военной операции (СВО) статуса самовольно оставивших часть (СОЧ). Об этом сообщила свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова, ее слова приводит Ura.ru.

«Очень легко и часто безосновательно бойцам присваивается статус СОЧ», — сказала она.

Мерзлякова подчеркнула, что необходимо нести ответственность за присвоение этого статуса.

«Мы будем защищать честь наших солдат», — добавила омбудсмен.

Мерзлякова связала тенденцию увеличения числа случаев незаконного признания российских военных дезертирами с недостаточным контролем и отсутствием четких критериев присвоения статуса СОЧ.

В апреле депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов сообщил, что военнослужащего из Нижнего Тагила, мобилизованного в зону проведения спецоперации на Украине, ошибочно признали дезертиром и лишили его заработной платы. По словам депутата, военный не получал выплаты с июля прошлого года. Полгода семья пыталась своими силами решить вопрос.

Ранее в Новосибирской области супругу участника СВО с шестью детьми лишили выплат.

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