Мобилизованного на СВО свердловчанина назвали беглецом и лишили его выплат

Военнослужащего из Нижнего Тагила, мобилизованного в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, ошибочно признали дезертиром и лишили его зарплаты. Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов в своем Telegram-канале.

По его словам, военный не получал выплаты с июля 2024 года. Полгода семья пыталась своими силами решить вопрос. Мать участника СВО обращалась в различные инстанции, отец ездил в ППД воинской части Самары, куда прикомандирован его сын, однако все безрезультатно.

Спустя несколько месяцев выяснилось, что военнослужащего объявили самовольно оставившим часть (СОЧ). Этим и объяснялась приостановка выплат зарплаты.

«Снять статус СОЧа ни маме Дмитрия, ни самому участнику СВО также не удалось. В итоге обратились ко мне», — рассказал Иванов.

Депутат заявил, что передал всю информацию в военную прокуратуру ЦВО. Ведомство выяснило, что статус СОЧ был присвоен необоснованно, соответствующий приказ будет отменен. Деньги, которые не выплачивались военному, вернут в полном объеме. Решение вопроса находится на контроле прокуратуры, подытожил парламентарий.

До этого в Пермской крае участника СВО, который получил тяжелую травму головы, лишили выплат. Боец попал на фронт из колонии. Первым местом его службы стала ЧВК «Вагнер», после мужчина заключил контракт с Минобороны РФ.

Летом 2024 года у военного случилась контузия, при этом отверстие в голове он получил еще во время службы в «Вагнере». Мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая заявила, что его травма не связана с СВО. Россиянину предложили пройти повторное освидетельствование у тех же специалистов, которое фактически означает еще один отказ.

Ранее в Новосибирской области супругу участника СВО с шестью детьми лишили выплат.