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Военблогер заявил, что солдат ВСУ пытают для перевода в штурмовые отряды

Военкор Романов: ВСУ пытками заставляют военных перевестись в штурмовые отряды
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Военный блогер Владимир Романов показал, как в Вооруженных силах Украины (ВСУ) пытками заставляют военнослужащих перевестись в штурмовые отряды. Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

На представленных им кадрах украинских военный стоял с лопатой в глубокой яме. От него требовали него подписать рапорт о переводе в штурмовики. После этого военнослужащего избили ногами.

«Вольные люди», — подписал видео Романов.

До этого военный обозреватель Влад Шлепченко заявил, что ВСУ вновь запустили «мясорубку», перемалывая свои лучшие подразделения. Таким образом он прокомментировал попытку противника прорваться в поселок Теткино Курской области.

17 мая сообщалось, что российские десантники, защищающие приграничный поселок Теткино в Курской области, пресекли попытку штурмовиков украинского национального батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) пересечь границу РФ.

Ранее пленный заявил, что ВСУ отправили на штурм женщину с отклонениями.

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