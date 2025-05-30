Над двумя российскими регионами утром сбили четыре украинских дрона

Утром 30 мая российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника, запущенных со стороны Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, с 08:00 до 11:00 по московскому времени средства ПВО сбили три беспилотника самолетного типа над Белгородской областью и один — над Курской. Все дроны обнаружили и уничтожили в воздушном пространстве до того, как они смогли нанести ущерб.

Этой ночью ВСУ атаковали оба региона с помощью 27 беспилотников. В Курской области сбили 12 беспилотников, а 15 дронов уничтожили в Белгородской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Хинштейн рассказал о последствиях ночной атаки беспилотников на Курск.