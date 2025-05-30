В ЛНР в результате атаки украинского дрона пострадали несколько человек

В ЛНР в результате атаки беспилотника ВСУ ранены три женщины

В Луганской народной республике (ЛНР) в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины пострадали три пенсионерки. Об этом сообщает правительство региона в Telegram-канале.

«Вражеский дрон атаковал мирных жителей в Новодружеске: ранены три женщины-пенсионерки. Пострадавшие получили осколочные ранения нижних и верхних конечностей, а также брюшной полости»‎, — сказано в сообщении.

Всех пострадавших госпитализировали, им помогают медики, уточнили власти.

30 мая сообщалось, что в районе объездной дороги в Шебекино Белгородской области украинский FPV-дрон атаковал спецтехнику. Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что в результате атаки пострадали два мирных жителя. Один из мужчин получил множественные осколочные ранения живота, груди и плеча. У второго диагностированы минно-взрывная травма и ранения ноги. Пострадавших доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, где им оказывают необходимую помощь.

Этим же утром Гладков сообщал, что в районе села Зозули Борисовского района украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль. В результате удара пострадал мужчина.

Ранее ночью 27-летний житель Курска пострадал при атаке беспилотного летательного аппарата.