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В США сообщили о серьезном сокращении числа истребителей на вооружении резерва ВВС

Число истребителей на вооружении резерва ВВС США сократится на 48% к 2030 году
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Vadim Ghirda/AP

К 2030 году численность истребителей на вооружении резерва Военно-воздушных сил (ВВС) США сократится на 48%. Об этом заявил глава данной структуры генерал Джон Хили, передает портал Defense One.

По словам военачальника, истребители и другие самолеты списывают, чтобы высвободить средства на новые технологии и модернизацию, но силы, находящиеся на действительной военной службе, имеют приоритет над резервными.

Кроме того, Хили отметил, что некоторые базы ВВС США закроют в ближайшие несколько лет.

Генерал объяснил: сокращение истребительных подразделений резерва означает, что опытным пилотам будет некуда податься, когда они уйдут с действительной службы. А это усугубит нехватку пилотов в войсках.

Пентагон в настоящее время вынужден перераспределять средства, в том числе из-за необходимости выделения ресурсов на проведение операций по охране государственной границы, создание системы противоракетной обороны «Золотой купол» и обновление ядерного арсенала.

6 мая глава министерства обороны США Пит Хегсет приказал сократить высший офицерский состав армии страны. Шеф Пентагона уточнил, что изменения направлены на максимальное повышение готовности и эффективности вооруженных сил к потенциальному конфликту.

Ранее в США заявили, что заметили российское кинетическое оружие в космосе.

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