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Глава Пентагона решил сократить офицерский состав армии США

Bloomberg: глава Пентагона Хегсет приказал сократить офицерский состав армии США
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Al Drago/Reuters

Глава министерства обороны США Пит Хегсет приказал сократить высший офицерский состав армии США. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что это может спровоцировать конфликт с конгрессом, который должен одобрить любые изменения. Уточняется, что Хегсет призвал сократить 20% четырехзвездных должностей в действующей армии, 20% всех генералов в Национальной гвардии и еще как минимум на 10% сократить число генералов и адмиралов.

Шеф Пентагона указал, что предлагаемые изменения являются результатом «обдуманного процесса», который был проведен вместе с Объединенным комитетом начальников штабов. По его словам, изменения направлены на максимальное повышение готовности и эффективности вооруженных сил к потенциальному конфликту.

Министр отметил, что армия США должна быть «худой и злой» для противостояния грядущим вызовам.

15 апреля сообщалось, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа планирует практически вдвое сократить бюджет Государственного департамента.

Ранее в Пентагоне заявили о сокращении численности гражданского персонала.

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