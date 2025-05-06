Глава Пентагона решил сократить офицерский состав армии США

Глава министерства обороны США Пит Хегсет приказал сократить высший офицерский состав армии США. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что это может спровоцировать конфликт с конгрессом, который должен одобрить любые изменения. Уточняется, что Хегсет призвал сократить 20% четырехзвездных должностей в действующей армии, 20% всех генералов в Национальной гвардии и еще как минимум на 10% сократить число генералов и адмиралов.

Шеф Пентагона указал, что предлагаемые изменения являются результатом «обдуманного процесса», который был проведен вместе с Объединенным комитетом начальников штабов. По его словам, изменения направлены на максимальное повышение готовности и эффективности вооруженных сил к потенциальному конфликту.

Министр отметил, что армия США должна быть «худой и злой» для противостояния грядущим вызовам.

15 апреля сообщалось, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа планирует практически вдвое сократить бюджет Государственного департамента.

Ранее в Пентагоне заявили о сокращении численности гражданского персонала.