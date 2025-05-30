В Киеве выразили заинтересованность в завершении конфликта в 2025 году

МИД Украины: Киев заинтересован в завершении конфликта в 2025 году

Украина заинтересована в завершении военного конфликта в 2025 году. Об этом заявил глава украинского МИД Андрей Сибига в ходе встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом, передает украинское издание «Страна.ua».

По его словам, Украина готова к диалогу, независимо от длительности перемирия — будь то 30, 50 или 100 дней.

«Мы это подтвердили во время последней встречи наших делегаций с российской стороной», — заявил глава украинского МИД.

Сибига добавил, что во время последней встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле Киев передал Москве свои предложения по дальнейшим шагам возможного мирного соглашения.

В свою очередь Фидан заявил, что в настоящее время конфликт подходит к развилке: «или он продолжится, или к концу этого года будет достигнут постоянный мир».

Также Фидан предупредил, что Россия может оказаться в невыгодном положении из-за отсутствия гибкости в украинском вопросе. По словам дипломата, Киев и европейские страны быстро адаптировались к позиции Вашингтона, согласившись немедленно закончить бои. Не проявляя аналогичную гибкость, Москва может «оказаться в невыгодном положении в глазах США», уверен глава турецкого МИД.

Ранее в Европарламенте предрекли победу РФ на Украине при продолжении конфликта.