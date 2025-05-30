На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

В Киеве выразили заинтересованность в завершении конфликта в 2025 году

МИД Украины: Киев заинтересован в завершении конфликта в 2025 году
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Украина заинтересована в завершении военного конфликта в 2025 году. Об этом заявил глава украинского МИД Андрей Сибига в ходе встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом, передает украинское издание «Страна.ua».

По его словам, Украина готова к диалогу, независимо от длительности перемирия — будь то 30, 50 или 100 дней.

«Мы это подтвердили во время последней встречи наших делегаций с российской стороной», — заявил глава украинского МИД.

Сибига добавил, что во время последней встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле Киев передал Москве свои предложения по дальнейшим шагам возможного мирного соглашения.

В свою очередь Фидан заявил, что в настоящее время конфликт подходит к развилке: «или он продолжится, или к концу этого года будет достигнут постоянный мир».

Также Фидан предупредил, что Россия может оказаться в невыгодном положении из-за отсутствия гибкости в украинском вопросе. По словам дипломата, Киев и европейские страны быстро адаптировались к позиции Вашингтона, согласившись немедленно закончить бои. Не проявляя аналогичную гибкость, Москва может «оказаться в невыгодном положении в глазах США», уверен глава турецкого МИД.

Ранее в Европарламенте предрекли победу РФ на Украине при продолжении конфликта.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами