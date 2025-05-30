Киев и Европа «проявили гибкость»: Турция заявила о риске невыгодного положения России в переговорах

Турецкий глава МИД Хакан Фидан предупредил, что Россия может оказаться в невыгодном положении из-за отсутствия гибкости в украинском вопросе. По словам дипломата, Киев и европейская стороны быстро адаптировались к позиции Вашингтона, согласившись немедленно закончить бои. Не проявляя аналогичную гибкость, Москва может «оказаться в невыгодном положении в глазах США», уверен он.

Россия и Украина хотят прекращения огня, однако Москва может оказаться в невыгодной позиции, поскольку проявляет недостаточно гибкости, считает глава МИД Турции Хакан Фидан. Об этом он сказал журналистам в поезде по пути в Киев, передал TRT Haber.

По словам Фидана, американский президент Дональд Трамп изначально настаивал на немедленном прекращении огня. Украина и европейские страны «проявили гибкость в адаптации к американской позиции и внезапно приняли ее», Москва же этого не сделала:

«Теперь, когда Россия не может продемонстрировать тот же уровень уступчивости, она может фактически оказаться в невыгодном положении в глазах Америки и международного сообщества, которое хочет прекращения огня», — считает Фидан.

В то же время министр подчеркнул, что Турция намерена непрерывно играть свою роль в урегулировании конфликта.

«У нас нет никакой стратегической цели, кроме самого мира. Когда мы устанавливали наши внешнеполитические цели, мы особенно продвигались вперед с целью внешней политики сокращения и прекращения войн и напряженности вокруг нас. Потому что, если в вашем регионе нет стабильности, это влияет на вашу безопасность, это влияет на вашу экономику», — сказал Фидан.

При этом, по его мнению, переговорный процесс «начал обретать более оптимистичную форму» и стороны добились «определенных результатов»: начали прямые переговоры, обменялись пленными, официально зафиксировали свои позиции по прекращению огня.

«Сейчас сторонам необходимо объявить друг другу свои переговорные позиции и начать переговоры», — сказал Фидан.

Министр отметил, что Турция — друг и России, и Украины. Турецкая сторона находится в постоянном контакте с участниками конфликта и надеется, что ее участие «может сблизить стороны». Кроме того, Анкара поддерживает контакты с европейцами. Источник ТАСС подтвердил, что Фидан разговаривал с главой дипломатии ЕС Каей Каллас:

«Обсуждались шаги, предпринятые для прекращения войны между Украиной и Россией. Министр Фидан поделился своими оценками встреч в России в начале этой недели и предстоящего визита на Украину».

«Могут и не состояться». Что известно о новом раунде переговоров России и Украины Второй раунд российско-украинских мирных переговоров может пройти в Стамбуле 2 июня —... 29 мая 19:27

Министр недавно был в России. Он еще раз подтвердил российской стороне, что Турция вновь готова принять делегации для продолжения переговоров.

Стороны хотят завершить огонь

На Украине Фидан намерен встретиться с президентом Владимиром Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками. Он хочет еще раз обсудить позиции сторон, как уже сделал в России.

«Никто не говорит: «Я не хочу прекращения огня». <...> Но, с другой стороны, требования обеих сторон о прекращении огня различны. Эти требования необходимо согласовать. Именно для этого и нужны переговоры и посредничество. Пока эти требования будут согласовываться, им придется столкнуться с некоторыми трудностями», — обозначил Фидан.

По его словам, Турция видит некие перспективы, однако и завершение огня, и заключение мирного соглашения требует больших усилий. Фидан отметил, что стороны выработали начальные позиции, но он считает, что сейчас не лучшее время публично их оглашать, ведь они могут измениться.

Турецкий министр отметил, что Украина хочет заключить немедленное 30-дневное прекращение огня. При этом Россия задается вопросом, что она получит при заключении подобного соглашения и что будет происходить после его завершения.

«Нереалистичные требования»

Москва обозначила, что хочет провести второй раунд переговоров в Турции 2 июня. Украина прямо не дала согласия и не отказалась, однако попросила сперва прислать проект меморандума. Россия же хочет обсудить документ лично, не раскрывая его содержание заранее. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что от РФ поедет та же делегация, что и 16 мая.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Спикер украинского МИД Георгий Тихий 29 мая выразил мнение, что Москва не передает Украине меморандум, так как там якобы содержатся нереалистичные требования:

«Боязнь россиян отправить свой «меморандум» на Украину говорит о том, что он, скорее всего, содержит нереалистичные ультиматумы, и они боятся показать, что тормозят мирный процесс. Если это не так, они должны немедленно передать документ, и прекратить эти игры, которые показывают, что они, вероятно, хотят, чтобы следующая встреча была пустой».

В Кремле заявили, что требовать прислать меморандум немедленно — это «неконструктивно»: «Здесь нужно или подтверждать готовность продолжать переговоры, или делать обратное».