Фронт в районе Купянска вновь стал активным

Марочко сообщил, что российские войска вновь перешли в атаку под Купянском

Российские войска вновь перешли в атаку под Купянском, подразделения ВС РФ возобновили «накаты» на украинские позиции. Об этом ТАСС сообщил Андрей Марочко.

«ВС РФ возобновили накаты на украинские позиции в районах населенных пунктов Кондрашовка, Кучеровка, Петропавловка, Ивановка и Колесниковка. Также после относительно небольшого затишья на Купянском направлении активизировались и другие участки фронта. В целом можно говорить о возобновлении освободительных действий и дальнейшем продвижении наших войск», — сообщил Марочко.

Военный эксперт добавил, что украинские войска также пытаются атаковать российские позиции в районе Купянска в рамках контратак.

Также Вооруженные силы России освободили поселок Сухая Балка в Донецкой народной республике (ДНР).

Отмечается, что бойцы «Южной» группировки войск нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Новооленовка, Заря, Ульяновка, Васюковка, Новая Полтавка, Северск, Часов Яр в ДНР.

Ранее российские войска взяли под огневой контроль часть трассы под Купянском.