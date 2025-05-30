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Российские военные взяли под контроль два населенных пункта в Харьковской области

Минобороны сообщило о взятии Строевки и Кондрашовки в Харьковской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные установили контроль над населенными пунктами Строевка и Кондрашовка в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

По данным ведомства, населенные пункты взяли в ходе активных наступательных действий подразделений группировки войск «Запад».

Сообщается, что в результате ударов по позициям Вооруженных сил Украины были нанесены потери личному составу и технике нескольких украинских подразделений. В частности, речь идет о трех механизированных бригадах ВСУ, пяти бригадах территориальной обороны, двух частях Нацгвардии и одном подразделении погранслужбы.

По оценке ведомства, украинская сторона за сутки потеряла более 1495 военнослужащих, а также два танка, 13 бронемашин (включая три американских БТР М113), 83 автомобиля, 11 артиллерийских орудий, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Вместе с этим ВСУ потеряли 19 складов с боеприпасами.

Утром накануне стало известно, что украинская армия готовит Красноармейск к уличным боям, противник выстроил линию обороны города.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что российская армия взяла под контроль большую часть харьковского Редкодуба.

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