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За неделю солдаты «Севера» взяли четыре населенных пункта в зоне СВО

Минобороны рассказало взятии четырех населенных пунктов в зоне действий «Севера»
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Сергей Бобылев/РИА Новости

За прошедшую неделю силы группировки «Север» продвинулись вглубь позиций противника и взяли под контроль населенные пункты Локня, Владимировка, Беловоды и Константиновка в Сумской области. Об этом сообщило Минобороны России в еженедельной сводке.

По данным ведомства, в ходе наступления были нанесены удары авиацией, беспилотниками и артиллерией по позициям украинских войск. Под удар попали подразделения четырёх механизированных бригад, двух десантно-штурмовых, мотопехотной бригады, трёх терроборонных бригад, штурмовой полк ВСУ, а также штурмовые центры спецопераций и подразделение погранслужбы Украины.

Минобороны уточнило, что за неделю украинская армия в этом районе потеряла более 1490 человек, а также лишилась четырех танков, 22 бронемашин, 46 автомобилей, 37 артиллерийских орудий, шести станций радиоэлектронной борьбы и девяти складов с боеприпасами.

Ведомство добавило, что за прошедшие сутки подразделения группировки российских войск «Юг» в течение недели взяли под контроль столько же населенных пунктов в Донецкой народной республике.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ за неделю нанесли семь ударов в ответ на массированные атаки Украины.

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