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Рогов заявил о выходе ВС России к границе с Днепропетровской областью

Рогов: ВС России фактически вышли на стык границ ДНР с Днепропетровской областью
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие фактически смогли выйти на стык границ Донецкой народной республики и Запорожской области с Днепропетровской областью Украины. Об этом в беседе с РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Рогов отметил, что участок фронта в районе населенного пункта Зеленое Поле в ДНР, который был взят под контроль российскими войсками, военные ВС РФ называют «перекресток». Благодаря взятию села и усилению наступательных действий как раз и удалось фактический выйти на стык границ с Днепропетровской областью, добавил он.

Рогов также подчеркнул, что контроль над Зеленым Полем открывает для российской армии возможность для наступления на северную часть Запорожской области как с юга, так и с востока.

О том, что российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Зеленое Поле в ДНР, Минобороны сообщило 28 мая.

Ранее украинских солдат обвинили в стрельбе по пленным военным ВС РФ.

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