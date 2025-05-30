Рогов заявил о выходе ВС России к границе с Днепропетровской областью

Российские военнослужащие фактически смогли выйти на стык границ Донецкой народной республики и Запорожской области с Днепропетровской областью Украины. Об этом в беседе с РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Рогов отметил, что участок фронта в районе населенного пункта Зеленое Поле в ДНР, который был взят под контроль российскими войсками, военные ВС РФ называют «перекресток». Благодаря взятию села и усилению наступательных действий как раз и удалось фактический выйти на стык границ с Днепропетровской областью, добавил он.

Рогов также подчеркнул, что контроль над Зеленым Полем открывает для российской армии возможность для наступления на северную часть Запорожской области как с юга, так и с востока.

О том, что российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Зеленое Поле в ДНР, Минобороны сообщило 28 мая.

Ранее украинских солдат обвинили в стрельбе по пленным военным ВС РФ.