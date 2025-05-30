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СК назвал число потерпевших по делу о вторжении ВСУ в Курскую область

СК: 54 тысячи жителей Курской области признаны потерпевшими при вторжении ВСУ
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Semyon Prudiy/Shutterstock/FOTODOM

Свыше 54 тысяч жителей Курской области признаны потерпевшими по делам, связанным с атаками украинских военных. Такие данные озвучили во время оперативного совещания, которое председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел в Луганске, пишет РИА Новости.

Следствие установило, что с 2014 года возбуждено около 7,2 тыс. уголовных дел по фактам преступлений украинских формирований. Пострадали более 25 тысяч мирных жителей. Из них свыше 7 тысяч, включая 218 детей, спасти не удалось.

СК РФ также сообщил, что в 2025 году было проведено свыше 5,5 тыс. экспертиз поврежденных объектов в пострадавших регионах. Кроме того, ведомство помогает ветеранам в новых субъектах России и продолжает сбор материалов для научного анализа расследований.

До этого Бастрыкин заявил, что российские следователи возбудили более трех тысяч уголовных дел об атаках ВСУ на регионы страны. По его словам, больше всего атак зафиксировано в Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе.

Ранее Путин дал правительству поручение по восстановлению приграничных регионов.

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Атаки на Курскую область
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