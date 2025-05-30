Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Сумской области подрывают мосты и переправы для усложнения продвижения российских войск. Об этом заявил телеканалу RT замкомандира роты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из группы Аида спецназа «Ахмат» с позывным «Бритва».

По его словам, ВСУ понимают, что со стороны ВС РФ идет подготовка к активным действиям. Украинские войска пытаются помешать путем подрыва мостов, понтонов и минирования всего, что может представлять интерес с точки зрения логистики и в рамках занятия позиций.

«Но это показывает то, что он осознает, что невозможно будет удержать эти рубежи. Если бы противник хотел их удержать, то логика инженерных работ была бы другой», — отметил военный.

«Бритва» отметил, что его группа не дает продвигаться ВСУ. На Теткинском выступе основное преимущество — географическая изолированность участка.

По его словам, если блокировать понтоны, переправы, контролировать дорогу, которая идет по сухопутной части, то «логистика подвоза будет осложнена настолько, что части, находящиеся на этом выступе, не будут иметь возможности сопротивления».

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска отбросили украинские подразделения за реку Жеребец возле населенного пункта Торское в ДНР. Он также добавил, что под полный контроль ВС РФ перешла пятикилометровая прибрежная зона.

Ранее стало известно, что ВСУ несколько дней по ошибке кормили российских солдат.