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Украинцы, плененные в ДНР, помогли российским солдатам, обманув командование

РИА: пленные бойцы ВСУ две недели помогали ВС РФ в ДНР, обманывая командование
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Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Попавшие в плен в Часовом Яре бойцы ВСУ помогли российским десантникам из 98-й дивизии, обманывая собственное командование в течение двух недель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на солдат РФ.

«Две недели пленные помогали нашим бойцам накапливаться и проводить дальнейшую зачистку зданий, вводя свое руководство по радиостанции в заблуждение сообщениями, что все хорошо, они полностью контролируют обстановку», — рассказали российские военные.

29 мая военкор Борис Рожин заявил, что российская армия усиливает нажим на противника в Часовом Яре. За последние сутки россияне вытеснили украинских солдат из части застройки на юго-западе города. Таким образом, отметил военкор, территория, контролируемая в Часовом Яре Вооруженными силами Украины, продолжает уменьшаться.

Рожин подчеркнул, что недавнее освобождение села Ступочки должно помочь ускорить процесс занятия Часова Яра.

Ранее сообщалось, что населенный пункт Гнатовка в ДНР перешел под контроль российских войск.

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