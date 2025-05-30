Военный эксперт рассказал о расширении буферной зоны в Харьковской области

Российские военные приступили к расширению буферной зоны между Белгородской и Харьковской областями. Об этом в беседе с ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, в настоящее время ВС РФ продвигаются севернее и южнее Строевки, а также давят на подразделения ВСУ в районах Бологовки и Отрадного.

«Из вышесказанного можно говорить о начале формирования нового участка буферной зоны между Белгородской и Харьковской областями», — подытожил Марочко.

24 мая чешский политолог Оскар Крейчи заявил, что Украина может потерять еще несколько областей при наступлении российских войск. По словам эксперта, скорее всего, республика может лишиться Харьковской и Одесской областей.

15 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что изменения в позиции России по Украине по сравнению с 2022 годом есть. Дипломат отметила, что территория республики уменьшается каждый раз, когда киевский режим срывает переговорный процесс.

Ранее Захар Прилепин дал прогноз по продолжительности СВО.