Одними из покупателей нелегального оружия с Украины являются криминальные структуры в странах Евросоюза. Об этом «Известиям» заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

«Среди покупателей вооружения — криминальные структуры в Испании, Италии, Франции и ФРГ», — сказала дипломат.

Накануне глава департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко заявила, что вооружение, которое поставляют страны Запада Украине, позже оказывается в руках террористических группировок в Африке. По ее словам, Киев сотрудничает с террористическими группировками и готовит их к боевым действиям.

В апреле министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина участвует в поддержке террористов в Сахеле и дестабилизации ситуации в Африке. Глава ведомства отметил, что аналогичную работу проводили «бывшие колонизаторы».

Ранее в МИД заявили, что Россия будет бороться с действиями Украины в Африке.