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Украинские пограничники и цыгане устроили перестрелку в Закарпатье

В Закарпатье конфликт между пограничниками и цыганами вылился в стрельбу
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Depositphotos

В Закарпатской области Украины произошла стрельба на границе. Подробности сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Стрельба между цыганами и пограничниками в Закарпатье», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники погранслужбы заподозрили цыган в том, что их услугами пользовались, чтобы переправить людей через границу.

27 мая сообщалось, что полиция Украины пресекла канал, по которому дезертиры покидали страну, уклоняясь от мобилизации.

В разгроме нелегальной организации из девяти человек участвовали свыше 300 украинских силовиков. Ее представителей задерживали в шести регионах страны. По данным полиции Украины, задержанные активно искали желающих покинуть страну среди военнослужащих и обеспечивали их бегство за плату в размере до $21 тыс.

Сколько человек им удалось «освободить» от военной службы таким образом, не уточняется. Теперь фигурантам грозит до девяти лет лишения свободы.

Ранее на Украине разоблачили прикинувшегося буддистом уклониста.

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