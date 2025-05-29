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В США оценили эффективность переданных Украине F-16

National Interest: истребители F-16 не смогли переломить конфликт на Украине
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David Zalubowski/AP

Переданные Украине Соединенными Штатами истребители F-16 не повлияли на ход конфликта на Украине. Об этом пишет National Interest.

Как пишет портал, украинские официальные лица надеялись, что контингент истребителей F-16 Fighting Falcon даст украинским силам преимущество в воздухе над Россией.

«Похоже, что эти самолеты в основном используются в оборонительных целях», — отмечается в публикации.

Также авторы утверждают, что, несмотря на то, что эти самолеты когда-то считались непревзойденными, они не смогли переломить ход конфликта.

26 мая сообщалось, что Нидерланды направили Украине последнюю партию обещанных истребителей F-16. Всего Нидерланды передали Украине 24 истребителя. 26 мая в посольстве России в Гааге сообщили, что поставки истребителей F-16 Украине — это один из шагов Нидерландов в сторону эскалации конфликта.

Ранее стали известны детали инцидента с украинским Су-27, сбитым «дружественным огнем».

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