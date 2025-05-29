Российские бойцы придумали для танков новую защиту от дронов

Танкисты российской группировки войск «Центр» начали навешивать на боевые машины пучки стальной проволоки для защиты от дронов. Об этом пишет телеканал «Звезда».

Бойцы приваривают пучки прутьев поверх антидронового козырька.

«Перед боевым заданием они распушаются. И когда прилетают дроны, они насаживаются на эти иглы. Значительно увеличивается расстояние от взрыва до корпуса боевой машины», — отмечается в материале.

По данным «Звезды», благодаря новой защите повышается живучесть «танков-ежей». Кроме того, вражеские дроны могут застрять в стальных иглах и стать трофеем.

В апреле в «Ростехе» заявили, что российские танки лучше защищены от атак FPV-дронов, чем западные. В госкорпорации отметили, что российские боевые машины, в частности, получили всеракурсную защиту, которая позволяет значительно повысить живучесть танков на поле боя.

До этого на территории специальной военной операции был замечен российский танк Т-72Б3М, оснащенный антидроновым экраном, который внешне напоминает дреды. Танк оборудуется крупным экраном для защиты верхней полусферы, получившим название «мангал». Эта конструкция включает жесткий каркас, устанавливаемый над корпусом и башней, а также стальные канаты, формирующие защитный купол. Такие элементы предназначены для защиты боевой техники от атак дронов-камикадзе.

Ранее в США выбрали победителя битвы между Т-90 и Challenger 3 в третьей мировой.