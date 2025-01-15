В зоне СВО снова заметили танк с дредами

В зоне СВО заметили еще один танк с напоминающим дреды антидроновым экраном

На территории специальной военной операции был замечен российский танк Т-72Б3М, оснащенный антидроновым экраном, который внешне напоминает дреды. Фотографию этого танка опубликовал Telegram-канал «Уголок Ситха».

Танк оборудуется крупным экраном для защиты верхней полусферы, получившим название «мангал». Эта конструкция включает жесткий каркас, устанавливаемый над корпусом и башней, а также стальные канаты, формирующие защитный купол. Такие элементы предназначены для защиты боевой техники от атак дронов-камикадзе. Ранее аналогичную модернизацию провели танкисты из 150-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки российских войск «Юг».

Модернизированный танк Т-72Б3М получил дизельный двигатель мощностью 1130 лошадиных сил и дополнительные блоки динамической защиты, что значительно улучшает его боевые характеристики и выживаемость на поле боя.

До этого командир мобильной группы воздушного наблюдения с позывным «Кот» заявил, что подразделения по борьбе с беспилотниками 1430-го гвардейского полка постоянно обновляют свое оборудование, внимательно изучая новые модели FPV-дронов, используемых Вооруженными силами Украины. Они предпринимают меры для того, чтобы противник не мог эффективно применять свои дроны на Запорожском направлении.

Ранее сообщалось, что в Шебекино жилые многоэтажки обтянут сеткой от дронов.