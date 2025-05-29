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На Украине почти всех признают годными к службе после повторной медкомиссии

Укринформ: почти все ограниченно годные граждане признаются годными к службе
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Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине почти всех ограниченно годных к службе признают годными после прохождения повторной медкомиссии. Об этом заявил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью агентству «Укринформ».

«‎На данный момент 50% тех, кто прошел повторно медкомиссию, признаны годными к военной службе без ограничений, а где-то около половины годны к военной службе с определенными оговорками, то есть в тыловых частях обеспечения», — сказал он.

При этом жалоб на работу медкомиссии очень мало, отметил Вениславский.

До этого на Украине анонсировали увеличение числа мобилизованных. Так, с 28 мая предприятия и ведомства, имеющие статус критически важных, должны подтвердить его. В противном случае этот статус будет отменен, а работники, получившие бронь от мобилизации, потеряют ее.

По данным издания «Страна.ua», предприятия и ведомства со статусом критически важных обязаны направить на электронную почту Минэкономики несколько документов, в частности сведения об уплате налогов и сборов в бюджет и фонды за период с 1 января по 30 апреля 2025 года.

Ранее на Украине призвали готовить детей к войне со школы.

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