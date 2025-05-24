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Бои за Отрадное в ДНР засняли на видео

Минобороны РФ показало кадры освобождения поселка Отрадное в ДНР

Министерство обороны РФ опубликовало видео, на котором запечатлены бои за поселок Отрадное в Донецкой народной республике (ДНР). Запись появилась в официальном Telegram-канале ведомства.

В самом начале ролика показано, как российские военнослужащие поднимают государственный флаг над населенным пунктом. Далее можно увидеть работу Вооруженных сил РФ при штурме и взятии Отрадного под контроль.

Как рассказали в министерстве, в сражениях за поселок участвовали бойцы 29-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск «Восток». Российским штурмовикам удалось совершить стремительный рывок, который стал неожиданностью для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Решительными и напористыми действиями бойцы, поддерживаемые артиллерией и беспилотной авиацией, ворвались на позиции врага и выбили его из населенного пункта», — подчеркивается в заявлении.

В нем уточняется, что военнослужащие ВС РФ зачистили от украинских солдат около 200 зданий. После этого они установили российские флаги в разных частях Отрадного.

24 мая Минобороны РФ сообщило, что российские подразделения взяли под контроль два населенных пункта. Военные группировки «Восток» вынудили ВСУ покинуть поселок Отрадное в ДНР, а солдаты группировки «Юг» взяли под контроль село Ступочки в Сумской области.

Ранее российские войска взяли под контроль населенный пункт в Харьковской области.

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