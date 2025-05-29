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В США будут производить модернизированную ядерную бомбу

NNSA: в США приступят к серийному производству улучшенной ядерной авиабомбы
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U.S. Air Force

В США начнут серийное производство модернизированной ядерной авиабомбы. Об этом сообщает Национальное агентство по ядерной безопасности (NNSA).

По данным агентства, начало производства запланировано на июль. Ядерная авиабомба В61 в версии 61-13 будет предназначена для оснащения стратегической авиации. Мощность авиабомбы достигает 360 килотонн, она является одной из самых мощных боеголовок в ядерном арсенале США.

»[Авиабомбы B61-13] предоставляют президенту США дополнительные возможности для поражения более сложных и крупных военных целей», — говорится в сообщении NNSA.

Отмечается, что в модернизированной версии авиабомбы разработчики заменили плутониевый сердечник. Сама бомба оснащена новым хвостовым оперением, которое делает ее управляемой и более точной. бомбу можно сбрасывать с самолета с большой высоты, после чего бомба планирует в сторону цели многие километры.

До этого президент США Дональд Трамп распорядился начать к 2030 году строительство 10 новых ядерных реакторов в США.

Ранее США в частном порядке уведомили Европу, что Трамп не отнимет «ядерный зонтик».

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