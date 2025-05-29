МО: подразделения «Центра» взяли под контроль Шевченко Первое в ДНР

Российские военные из группировки войск «Центр» взяли под свой контроль населенный пункт Шевченко Первое в Донецкой народной республике (ДНР), об этом сообщило Минобороны РФ в ежедневной сводке.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Шевченко Первое Донецкой Народной Республики», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Кроме того, были поражены формирования нескольких механизированных и десантно-штурмовой бригад украинской армии. Также нанесено поражение бригадам нацгвардии и морской пехоты ВСУ. Уточняется, что украинские бригады понесли поражение в районах населенных пунктов Русин Яр, Петровское, Попов Яр, Ульяновка, Алексеевка, Владимировка, Новосергеевка, Новониколаевка, Коптево, Красноармейск и Новоэкономическое в ДНР.

В результате противник потерял более 390 военных, две боевые бронированные машины «Казак», семь автомобилей, а также орудие полевой артиллерии.

Минобороны РФ также сообщило, что бойцы группировки войск «Юг» Вооруженных сил России взяли под контроль населенный пункт Гнатовка в Донецкой народной республике.

Ранее эксперт объяснил снижение числа наемников в зоне СВО.