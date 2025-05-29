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Эксперт объяснил снижение числа наемников в зоне СВО

Капитан Дандыкин указал на снижение числа иностранных наемников в зоне СВО
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Станислав Красильников/РИА Новости

Иностранных наемников, воюющих на стороне Украины в зоне проведения СВО, становится все меньше. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Во-первых, наемников стали уничтожать по тыловым районам. Там, где находятся инструкторы. Под раздачу попадают и французы, и представители других стран. Во-вторых, наемники уходят, потому что все оказалось немного не так, как они планировали, — очень жестко, а денег дают меньше», — сказал Дандыкин.

По его словам, наемников становится все меньше, несмотря на попытки Украины вербовать их через свои посольства. Особенно эта практика распространена в Латинской Америке, где за участие в конфликте предлагают большие деньги, указал эксперт.

По данным аналитика, из иностранцев на стороне ВСУ больше всего грузин, поляков и колумбийцев.

До этого радиовещательная компания Radio France сообщала, что иностранные наемники, в числе которых есть и французские граждане, проходят боевую подготовку под Киевом, перед тем как отправиться на фронт.

В материале говорится, что тактическая группа «Международный реванш», одно из разведывательных подразделений ВСУ, готовит к выходу на поле боя иностранных добровольцев, в том числе и французских.

Ранее командир «Ахмата» рассказал об отношении бойцов к наемникам ВСУ.

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