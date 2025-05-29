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Российские военные взяли под контроль Строевку в Харьковской области

Минобороны: группировка войск «Запад» освободила Строевку в Харьковской области
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие группировки войск «Запад» взяли под контроль населенный пункт Строевка в Харьковской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

В ходе активных боевых действий военные нанесли поражение двум механизированных и мотопехотным бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также бригадам территориальной обороны возле населенных пунктов Купянск и Глущенково в Харьковской области. Помимо этого, ВС РФ продолжили наступление в Карповке, Редкодубе и Кировске в Донецкой народной республике.

«ВСУ потеряли более 200 военнослужащих», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что российские военнослужащие уничтожили две боевые бронированные машины (ББМ), восемь автомобилей и четыре склада боеприпасов.

28 мая министерство обороны России сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Константиновка в Сумской области Украины.

Ранее Пушилин заявил, что ВСУ готовят Красноармейск к уличным боям.

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