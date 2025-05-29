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С территории Украины вернули новую группу жителей Курской области

Хинштейн: шестерых жителей Курской области вернули с Украины в Россию

В Россию с территории Украины вернули еще шестерых жителей Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Шестеро курян, накануне возвращенных с территории Украины, благополучно добрались до Курска еще ночью. Вчера из Москвы мы проводили их вместе с Татьяной Москальковой (уполномоченная по правам человека в России — прим. «‎Газета.Ru»)», — написал он.

На месте людей сразу осмотрели медики, рассказал Хинштейн. В Курскую областную больницу сразу госпитализировали двух человек. Троих забрали домой родственники, еще один человек на данный момент находится в пункте временного размещения.

Глава региона отметил, что людям помогут с восстановлением документов и оформлением выплат, а также обеспечат всем необходимым.

24 мая Татьяна Москалькова заявила, что освобожденные из украинского плена жители Курской области вернулись на Родину «победителями». Она отметила, что Хинштейн по традиции приветствовал возвратившихся жителей.

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