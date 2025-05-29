ТАСС: ВСУ сосредоточили на Сумском направлении не менее девяти соединений

Украинское командование перебросило под Сумы не менее девяти соединений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По информации агентства, в их числе механизированные, десантно-штурмовые бригады, подразделения территориальной обороны и погранвойск, а также нацбатальон «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России).

«Противник сосредоточил на сумском направлении довольно-таки большую группировку, представленную как механизированными бригадами ... , так и элитными десантно-штурмовыми подразделениями», — поделился собеседник агентства.

До этого военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что иностранных наемников, воюющих на стороне Украины в зоне проведения СВО, становится все меньше.

По его словам, наемников становится все меньше, несмотря на попытки Украины вербовать их через свои посольства. Особенно эта практика распространена в Латинской Америке, где за участие в конфликте предлагают большие деньги, указал эксперт.

Ранее командир «Ахмата» рассказал об отношении бойцов к наемникам ВСУ.