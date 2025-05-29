Посол рассказал, что Швеция готовится к потенциальной переброске войск

Посол России в Стокгольме Сергей Беляев рассказал РИА Новости, что шведские власти расширяют транспортные коридоры для возможной переброски войск в Прибалтику и Финляндию.

«Власти (Швеции. — «Газета.Ru») активно модернизируют и расширяют существующие транспортные коридоры для потенциальной оперативной переброски сводных войсковых подразделений из северных регионов страны в Прибалтику и Финляндию», — пояснил дипломат.

Он добавил, что Стокгольм предоставил Вашингтону доступ к 17 военным объектам в рамках оборонного соглашения с США. Это стало очередным шагом к милитаризации Швеции, так как США получают возможность размещать военные контингенты и технику не только в рамках «обязательств по Североатлантическому договору, но и в национальном качестве».

До этого Беляев сообщал, что Швеция намерена укрепить военное присутствие на острове Готланд из-за близости российской военно-морской базы в Балтийске.

Ранее в американских СМИ стали обсуждать исключение двух стран из НАТО по требованию России.