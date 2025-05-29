Швеция укрепляет военное присутствие на Готланде

Швеция укрепит военное присутствие на острове Готланд из-за близости российской военно-морской базы в Балтийске. Об этом РИА Новости заявил посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

Таким образом он прокомментировал учения НАТО с боевыми стрельбами из РСЗО HIMARS, впервые прошедшие на острове.

«Остров Готланд по оценке шведских властей имеет стратегически важное значение для альянса, в том числе ввиду близости к российской военно-морской базе в Балтийске», — сказал он.

Беляев также заявил, что Швеция не скрывает свою готовность по команде Североатлантического альянса применить военно-морской потенциал в Балтийском море против России. Посол обратил внимание, что у шведов есть полезные для НАТО навыки навигации в акватории Балтийского моря, в том числе с использованием корветов, катеров, а также подводных лодок и беспилотников собственного производства.

Также Беляев назвал Швецию плацдармом для реализации амбиций НАТО.

Ранее в американских СМИ стали обсуждать исключение двух стран из НАТО по требованию России.