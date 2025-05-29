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Местный житель рассказал, что в Мариуполе солдаты ВСУ выстрелили в спину полицейскому

Житель Мариуполя Моисеенко: ВСУ выстрелили в полицейского за попытку сдаться
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Житель Мариуполя Алексей Моисеенко рассказал, что солдаты ВСУ выстрелили в спину украинскому полицейскому, когда тот решил сдаться российским войскам. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, полицейский наблюдал за передвижением российских военных, когда принял решение сдаться.

«Одна женщина, она искала своего родного брата — сотрудника полиции украинской. Их «азовцы» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) поставили здесь на спуске смотреть, откуда идут русские. Он посидел без еды, без воды и пошел сдаваться (русским. — «Газета.Ru»). Его в спину расстреляли, семь пулевых ранений, но он выжил. Его вылечили, сейчас находится в СИЗО, потому что воевал за Украину», — поделился Моисеенко.

До этого пленные украинские солдаты рассказали, что учебные лагеря для мобилизованных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) были заминированы по периметру с целью предотвращения дезертирства. Один из пленных рассказал, что всех военных, пытавшихся сбежать, жестко наказывали. Их заставляли копать окопы с гирями на ногах.

Ранее украинский пленный заявил о желании ВСУ пойти на Киев.

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